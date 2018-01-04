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Yaramazlara biraz batar!

Bloomberg: Atilla’nın suç işlediğine kanaat getirilirse ‘Halkbank kararları’ alınabilir

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ABD’li Bloomberg haber ajansı, ‘Atilla davası’nda jürinin verdiği suçluluk kararını “ABD yönetimi, Halkbank’ın da suç işlediğine kanaat getirmesi halinde bankanın Amerikan dolarıyla işlem yapmasını engellemeye kadar varabilecek bazı kararlar alabilir” sözleriyle değerlendirdi.

Çizim: Reuters

Atilla, ABD’yi dolandırmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı (İran’a uygulanan ambargo) delmek, bankacılık sisteminde sahtekarlık, Amerikan bankacılık sisteminde sahtekarlık, kara para aklama, yasa dışı işlere bilinçli olarak göz yummak suçlarını defalarca işlemekten tutuklu olarak yargılanmış, jüri tarafından kara para aklama dışındaki beş suçlamadan suçlu bulunmuştu.

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BBC Türkçe’nin çevirisine göre, ABD yönetimi, Halkbank’ın da suç işlediğine kanaat getirmesi halinde bankanın Amerikan dolarıyla işlem yapmasını engellemeye kadar varabilecek bazı kararlar alabilir.

Bloomberg bunun, küresel anlamda işlem yapan herhangi bir banka için zorluk yaratan bir durum olacağına dikkat çekti.

Başsavcılık, jürinin kararı sonrası yaptığı açıklamada, “Yabancı bankaların ve bankacıların bir seçeneği var: İran’a ve diğer yaptırım uygulanan ülkelere ya açıkça yardım edersiniz ya da uluslararası bankacılık topluluğunun bir parçası olmayı tercih edersiniz. Ama bunların ikisini aynı anda yapamazsınız” demişti.

Bloomberg’e göre bu açıklama da, yaptırım kararlarını uygulamaya sokmakla yükümlü ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) harekete geçeceği anlamına gelebilir.

OFAC, bazı para cezalarından bankaları Amerikan bankacılık sisteminden atmaya varacak bir takım cezalar verme yetkisine sahip.

Borsa İstanbul’da işlem gören Halkbank’ın hisse senetleri 2017 yılında yüzde 15 değer kazanmıştı.

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