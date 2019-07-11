Bloomberg araştırması: Temiz enerjiye yatırım son altı yılın en düşük seviyesinde

Dünyada temiz enerjiye yapılan yatırım, 2019 yılında son altı yılın en düşük seviyesine geriledi; yüzde 14 azalarak 117.6 milyar dolar (665 milyar lira) oldu.

Fotoğraf: Reuters

Bloomberg’ün araştırmasına göre, dünyada önde gelen ABD, Avrupa ve Çin ekonomilerinde temiz enerji kaynaklarına yapılan yatırım ciddi düşüşler gösterdi. ABD’nin yatırımlarında yüzde 6, Avrupa’nın yatırımlarında ise yüzde 4 gerileme kaydedildi.

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Özellikle Çin’in güneş ve rüzgar enerjisi kaynaklarına yatırımındaki yüzde 39’luk düşüş dikkat çekti. BloombergNEF’in Asya-Pasifik bölgesi direktörü Justin Wu, Çin’in yatırımlarındaki düşüşün ‘kaygılandırıcı’ olduğunu belirtti.

Japonya ve Hindistan’da ise temiz enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar attı. Avrupa’daki genel düşüş trendine rağmen, İsveç ve İspanya’da da yatırımlarda yüzde 200 artış gözlendi.

ABD’nin saygın üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün dergisi MIT Technology Review’da yayınlanan, düşüşlerin değerlendirildiği yazıda, ülkelerin bu gerileme trendini değiştirilebilmeleri için daha aktif çevre ve yatırım politikaları izlemesi gerektiği vurgulandı.

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Yazıya göre yatırımlardaki düşüş bu şekilde devam ederse, enerji sistemini küresel bazda dönüştürmek yaklaşık 400 yıl sürebilir.