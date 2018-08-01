Bloomberg: ABD’yle pazarlıkta Çavuşoğlu ‘Halkbank şartı’ koştu, anlaşma çöktü

Bloomberg haber ajansı, ABD’nin iki bakana yaptırım kararı almasına yol açan pastör (rahip) Andrew Brunson’ın konusundaki anlaşmanın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Halkbank’a ilişkin her tür soruşturmadan vazgeçilmesi şartını da eklemesi üzerine ‘çöktüğünü’ öne süren bir haber yayımladı.

ABD’nin İran yaptırımlarını delme suçundan hüküm giyen eski Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla ABD’de tutuklu. Atilla, Mart 2017’de New York’ta gözaltına alınarak tutuklanmış, çıkarıldığı mahkemede dört hafta süren duruşmaların ardından 3 Ocak’ta ABD’nin İran yaptırımlarını ihlale yardımdan suçlu bulunmuştu. New York Güney Bölgesi başsavcılığı, Atilla hakkında 15 yıl altı ay ve 50 bin ile 500 bin dolar arasında para cezası talep etmişti. Mahkeme, Atilla’ya 32 ay hapis cezası vermişti.

Reklam

Bloomberg’in haberine göre, ABD ve Türkiye ile görüşmelerde Brunson’ın serbest bırakılması karşılığında süren pazarlıkta ABD, Hazine Bakanlığı’na Halkbank’a düşük bir para cezası kesilmesi için tavsiyede bulunmayı, Atilla’nın Türkiye’ye iade edilip ABD’de aldığı hapis cezasını ülkesinde tamamlamasını ve İsrail’in Ebru Özkan’ın serbest bırakmasını sağlamayı kabul etti.

Washington Post gazetesi, Tel Aviv’de tutuklu Ebru Özkan’ın 15 Temmuz’da ABD Başkanı Donald Trump’ın talebi üzerine pastör Andrew Brunson’ın Türkiye’de ev hapsine alınması karşılığında salıverildiğini geçen hafta yazmıştı.

Reklam

Bloomberg her iki taraftan yetkililere dayandırdığı haberinde, Türkiye’nin bu anlaşmaya son anda ek daha yapmak istediğini yazdı. Haberde, ABD’nin müzakereleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakın bir kişiyle ‘gizli bir kanaldan’ yürüttüğü de öne sürüldü.

Ajansın iddiasına göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halkbank’a ilişkin her tür soruşturmadan vazgeçilmesi şartını da anlaşmaya eklenmesini istedi.

Haber şöyle devam etti: “Anlaşma çöktü ve Brunson ev hapsine alındı.”