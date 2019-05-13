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Yaramazlara biraz batar!

Bloomberg: ABD Türkiye’den S-400 alımını ertelemesini istedi, Ankara düşünüyor

ABD’nin, geçtiğimiz hafta Türkiye’nin Rusya’dan alınacak S-400 hava savunma sistemlerini 2020’ye kadar ertelemesini istediği iddia edildi.

Fotoğraf: Reuters

ABD, Türkiye’nin F-35’ler ile S-400’ler arasında seçim yapması gerektiğini belirtirken, Türkiye Rusya ile füze alım anlaşmasından vazgeçmeyeceğini ve F-35’lere tehdit oluşturmadan çalışabileceğini öne sürüyor. Türkiye ayrıca S-400’lerin tehdit olup olmadığının araştırılması için bir komisyon kurulmasını talep ediyor.

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Bloomberg’ün haberine göre, konuyla ilgili bir Türk yetkili de, ABD’nin ‘S-400’lerin NATO sistemlerine tehdit olup olmadığını araştıran bir komisyon kurulsun’ önerisini kabul etmesi halinde, Türkiye’nin de bu ertelemeye sıcak baktığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Alman Bild gazetesi de Türkiye’nin S-400’lerle ilgili ‘geri adım attığını’ öne sürmüş, bu iddia cumhurbaşkanlığınca yalanlanmıştı.

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