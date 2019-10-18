Blob: Beyni, ağzı ve gözleri yok; algılayıp çözüm üretiyor, yemek yiyor

Paris’te bir hayvanat bahçesinde beyni bulunmayan fakat çözüm üretebilen bir organizma sergilenmeye başlayacak.

Fotoğraflar: Reuters

Euronews’in haberine göre bacağı da bulunmayan Blob saatte 4 cm ilerleyebiliyor ve yarıya bölünürse kendini iki dakika içinde tamamlayabiliyor. Midesi, ağzı ve gözleri bulunmamasına rağmen yemek yiyebiliyor ve algılayabiliyor.

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Myxomycetes familyasının bir üyesi olan bu canlı, biyologlar tarafından cıvık mantarlar kategorisinde görülüyor. Biyologların henüz mantar ya da hayvan olarak sınıflandıramadığı Blob, 720 cinsel organa sahip.

Orman arazisi altında, ışıktan uzakta yaşadığı bilinen bu organizmanın ‘doğanın gizemli canlılarından biri’ olduğunu söyleyen Paris Doğal Tarih Müzesi Müdürü Bruno David şunları aktardı: “Blob bir hayvan gibi davranışlara sahip (…) Önüne bir engel koyduğumuzda, mesela tuzdan bir engel -Blob tuzdan nefret ediyor- arkasında yiyecek de olsa o engele doğru ilerlemiyor. Bu engeli aşacak alternatif yollar buluyor. Çok hızlı öğreniyor. Eğer iki Blob’a aynı deneyi uygularsak biri öğrendiğini diğerine aktarıyor.“