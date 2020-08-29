‘Black Panther’in başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti

‘Black Panther’ (Kara Panter) filminde başrolde oynayan ABD’li oyuncu Chadwick Boseman, kolon kanseri nedeniyle 43 yaşında hayatını kaybetti.
Vizyona girdiği 2018 yılında gişe rekorları kıran filmde üstlendiği ‘Kral T’Challa’ rolüyle hafızalara kazınan Boseman’a, 2016 yılında kanser teşhisi konulduğu ve dört yıldır tedavi gördüğü belirtildi.
Boseman’a ait sosyal medya hesabından ölümüne dair yapılan yazılı açıklamada, “Boseman’ın ölümünü bildiriyor olmaktan büyük acı duymaktayız. Black Panther filmindeki Kral T’Challa’yı canlandırması hayatının onuruydu” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Boseman’ın hayatını kaybetmesine ilişkin ABD basınına açıklamada bulunan yapımcı Nicki Fioravante, Los Angeles’te yaşayan Boseman’ın hastalığının bir süredir dördüncü seviyeye ulaştığını ve son anlarını ailesiyle geçirdiği belirtti.
Black Panther’e Oscar’da üç ödül
Marvel Sinema Evreni’ne giriş yapan ‘Black Panther’ filmi, Wakanda Kralı babasının ölümünden sonra tahta geçmek ve kral olarak gerçek yerini almak üzere Afrika’daki yuvasına dönen Black Panther’in hikayesini beyaz perdeye taşımıştı.
Film, 2019’da, ‘En İyi Özgün Müzik‘, ‘En İyi Kostüm Tasarımı‘ ve ‘En İyi Yapım Tasarımı‘ dallarında üç Oscar almıştı.