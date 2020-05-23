Bjelica RTL’ye konuştu: Fenerbahçe, ‘Haziranda takımın başına geç’ dedi

Ersun Yanal’la yollarını ayıran Fenerbahçe’nin gündemindeki teknik direktörlerden 48 yaşındaki Hırvat Nenad Bjelica, sarı lacivertli takımın haziran ayında göreve başlaması yönünde teklifte bulunduğunu söyledi.

Fotoğraf : Twitter

NTV Spor‘un RTL‘den aktardığı habere göre Bjelica, Fenerbahçe ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Fenerbahçe, 30 milyon taraftara sahip büyük bir kulüp. Ben dahil her antrenör için orada çalışmak zor. Fenerbahçe’ye ‘Evet’ demedim. Müzakereler bitmedi. Beni aradılar ve durumumu sordular. Takımı haziran başında devralmamı istediler. Ancak Türkiye’de şartlar henüz hazır değil.”

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48 yaşındaki Bjelica, iki yıldır çalıştırdığı Hırvat ekibi Dinamo Zagreb’ten nisan ayında ayrıldı.