‘Bizim aile 50 kişiyi götürür, listem hazır’ diyen Sevda Noyan’a takipsizlik kararı

Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle soruşturma geçiren yazar Sevda Noyan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Fotoğraf: Arşiv

Noyan, şunları söylemişti: “15 Temmuz kursağımızda kaldı. Vallahi yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür, onu söyleyeyim yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda, maddi manevi olarak. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hala sitede var üç beş. Benim listem hazır açıkçası.”

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Noyan hakkında Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçundan başlatılan soruşturma, yetkisizlik kararıyla İstanbul başsavcılığına gönderilmişti.

Soruşturmayı yürüten savcı, Noyan hakkında İstanbul 45’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde aynı soruşturma kapsamında üç yıldan altı yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

Ancak bugün savcı, ‘suçta ve cezada teklik ilkesi gereği mükerrer kayda alınan soruşturma dosyası yönünden kamu adına kovuşturmaya yer olmadığı’ yönünde karar verdi.

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Suç duyurusunda bulunanlardan avukat Çağrı Ayhan Şenel şunları söyledi: “Birçok kişi ile birlikte suç duyurusunda bulunduk. Savcılığın mükerrer kararı doğru değil. Savcı suç gördüyse davayı açmalıydı. Dava açıldıktan sonra yargılama yapan mahkemenin dosyayı birleştirme kararı vermesi gerekirdi.”