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‘Bizi sadece İslam Devleti’ndeki kadı yargılayabilir’ diyen kız kardeşlere hapis

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Aydın’da iki IŞİD’liye yedişer yıl altışar ay hapis cezası verildi.

Efeler ilçesinde 18 Temmuz’da gözaltına alınıp tutuklanan 21 yaşındaki Sümeyye Alaca ile 22 yaşındaki Hurinur Alaca kardeşler bugün Aydın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

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‘Terör örgütü üyeliği’ suçundan yargılanan kardeşlerin cezai ehliyetlerinin olduğu doktor raporuyla tespit edildi.

Sanık Sümeyye Alaca, mahkemedeki savunmasında şunları söyledi: “Biz sizin mahkemenizi ve kanunlarınızı tanımıyoruz. Allah’ın kanunlarını tanıyoruz. Bu devlet talut bir devlettir. Allahu teala taluta muhakeme olmayı şirk sayar. Bu nedenle biz, talut olan mahkemenizde yargılanmayı reddediyoruz. Bizi sadece İslam Devleti’ndeki kadı yargılayabilir. Allah’ın ayetlerini tebliğle mükellefiz. Allah’ın kanunlarına itaat edin. Size de bu konuda tebliğ yapıyoruz.”

Diğer sanık Hurinur Alaca da ifadesinde “Beni Allah’ın kanunları ilgilendirir. Ben ayetten başka bir şey söyledim mi? Sizin kanunlarınız nasıl sistemi güzelleştirebilir” dedi.

Mütaalasını açıklayan savcı, kardeşlerin IŞİD üyesi oldukları yönünde kuvvetli suç şüphesi olduğunu söyledi.

Mahkeme, iki sanığa ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan yedişer yıl altışar ay hapis cezası verdi.

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