‘Bizi idam edecekler’ diyen İranlılar ‘şimdilik’ Türkiye’de kalacak

Ülkelerine dönmeleri halinde idam edileceklerini öne süren iki İranlının geçici olarak Türkiye’de kalmasına izin verildi.

Adana polisi, 6 Mayıs’taki operasyonda yurda kaçak yollarla giren kişileri taşıyan iki minibüsü durdurdu.

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Minibüslerde Avrupa’ya gitmek isteyen, ikisi İranlı 51 yabancı uyruklu kontrol edildi, belgelerinin sahte olduğu belirlendi. Bunun üzerine bu kişiler il göç idaresi müdürlüğüne götürüldü.

‘İdam edecekler’

İki İranlı, sınır dışı edileceklerini öğrenmelerinin ardından gazetecilere konuşarak ülkelerinde öldürüleceklerini öne sürdü.

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Kadın olan İranlı, saçlarının açık ve boyalı olması nedeniyle kolunun kesileceğini, erkek arkadaşının ise dövmeleri nedeniyle idam edileceğini iddia etti.

Kalacaklar

AA’nın haberine göre iki İranlı, benzer iddialarla, ülkelerine gönderilememek için başvuruda bulundu.

Güvenlik soruşturmasının ardından başvuru kabul edildi. İki İranlı, güvenli bir üçüncü ülkeye gönderilinceye kadar Türkiye’de kalacak.