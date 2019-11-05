Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Biz ülkeyi satmadık’ diyen Soylu: Sözümün arkasındayım; bedelini ödemeye hazırım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, ‘Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet eden ahmak’ diye nitelemesiyle ilgili tepkilere, “Bedeli neyse ödemeye hazırım” diyerek karşılık verdi ve sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. Soylu, İmamoğlu’nun ülkeyi ‘sattığını’ ima etti.

Fotoğraf: DHA

Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, Türkiye’de, askere gidildiğini, pazartesi ve cuma günleri okullarda İstiklal Marşı okunduğunu anımsatıp yemin ederken bu vatanı satmayacağına dair söz verdiklerini söyleyerek, “Orada Türkiye’yi şikayet edenler sebebiyle kusurluysak kusurumu kabul ederim. Özür dilerim” dedi.

Reklam

Soylu şöyle devam etti: “Telabyad’a Resulayn’a misket oynamaya mı gittik? Terör koridoru oluşturmuş PYD ve PKK. Konuşmayalım, gidelim 3 5 tane PKK köpeğine ülkeyi teslim edelim, var mı öyle? YPG’nin Türkiye’deki ortakları kim? Söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Yaptığımız her şeyin arkasındayız. Bedeli neyse ödemeye hazırız. Ana muhalefet partisine sesleniyorum. Deniz Baykal liderlik yaptı. Başka isimler görev yaptı ama ülkeyi satmadılar.”

‘Bu ülkeyi satanların PKK’lılar ve HDP’liler olduğunu’ söyleyen bakan şunları söyledi: “Bizim belediye başkanlarını görevden almamızı şikayet ediyor. Hendekleri ben mi açtım?… Bu kadar şeyin yaşandığı ortamda Türkiye’yi Avrupa’ya gidip şikayet etmek akıl sağlığı işaretidir. Bizi bir belediye başkanının şikayet etmesi bir hukuk ihlalilidir.”

Soylu sabah-akşam saçma sapan geyik tartışmasının içinde olamayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Çöp toplamış toplamamış, otobüs çalışmış çalışmamış o İstanbul halkının bileceği iş. Beni ilgilendiren kısmı terörü övmesidir. Bizim sorumluluklarımız var onları yerine getirmeliyim.”

Reklam

İmamoğlu’ndan Soylu’ya yanıt: Söyleyene bakarım adam mı diye!

Soylu’dan İmamoğlu’na: Türkiye’yi şikayet eden ahmak, millet sana bedel ödetecek

SON HABERLER

Emine Bulut kararına gerekçe: Çocuğunun önünde öldürmek ‘canavarca’ değil

Kırıkkale’de eski eşi Emine Bulut’u (38) 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Varan’a (43) verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda, katile ‘ağırlaştırılmış müebbet’ yerine sadece ‘müebbet’ verilmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Kararda, sanığın eylemini olay tarihinden önce planladığına dair yeterli delil bulunamadığı, ayrıca eylemini bıçak ile eski eşine birden fazla vurarak ve çocuğunun gözleri önünde gerçekleştirmesinin tek başına ‘canavarca hisle’ veya ‘eziyet çektirmek’ kastı ile hareket ettiğini göstermediği belirtildi.

İmamoğlu, Kuzguncuk’taki ilgi izdihama dönüşünce sokak saksısına çıkıp konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Fethi Paşa Konağı’ndaki çalışmalarını bitirdikten sonra, kurmaylarıyla birlikte akşam saatlerinde İstanbul’un eski güzelliğini koruyan mahallelerinden Kuzguncuk’a geldi. İmamoğlu, semtteki incelemelerine Kuzguncuk İskelesi’nden başladı. Kısa bir süre iskelede kalan İmamoğlu, çıkışta kalabalık bir vatandaş topluluğu ile karşılaştı. İmamoğlu’nun semtte olduğunu öğrenen vatandaşlar, kısa sürede hatırı sayılır bir kalabalık oluşturdu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...