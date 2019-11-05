‘Biz ülkeyi satmadık’ diyen Soylu: Sözümün arkasındayım; bedelini ödemeye hazırım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, ‘Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet eden ahmak’ diye nitelemesiyle ilgili tepkilere, “Bedeli neyse ödemeye hazırım” diyerek karşılık verdi ve sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. Soylu, İmamoğlu’nun ülkeyi ‘sattığını’ ima etti.

Fotoğraf: DHA

Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, Türkiye’de, askere gidildiğini, pazartesi ve cuma günleri okullarda İstiklal Marşı okunduğunu anımsatıp yemin ederken bu vatanı satmayacağına dair söz verdiklerini söyleyerek, “Orada Türkiye’yi şikayet edenler sebebiyle kusurluysak kusurumu kabul ederim. Özür dilerim” dedi.

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Soylu şöyle devam etti: “Telabyad’a Resulayn’a misket oynamaya mı gittik? Terör koridoru oluşturmuş PYD ve PKK. Konuşmayalım, gidelim 3 5 tane PKK köpeğine ülkeyi teslim edelim, var mı öyle? YPG’nin Türkiye’deki ortakları kim? Söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Yaptığımız her şeyin arkasındayız. Bedeli neyse ödemeye hazırız. Ana muhalefet partisine sesleniyorum. Deniz Baykal liderlik yaptı. Başka isimler görev yaptı ama ülkeyi satmadılar.”

‘Bu ülkeyi satanların PKK’lılar ve HDP’liler olduğunu’ söyleyen bakan şunları söyledi: “Bizim belediye başkanlarını görevden almamızı şikayet ediyor. Hendekleri ben mi açtım?… Bu kadar şeyin yaşandığı ortamda Türkiye’yi Avrupa’ya gidip şikayet etmek akıl sağlığı işaretidir. Bizi bir belediye başkanının şikayet etmesi bir hukuk ihlalilidir.”

Soylu sabah-akşam saçma sapan geyik tartışmasının içinde olamayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Çöp toplamış toplamamış, otobüs çalışmış çalışmamış o İstanbul halkının bileceği iş. Beni ilgilendiren kısmı terörü övmesidir. Bizim sorumluluklarımız var onları yerine getirmeliyim.”