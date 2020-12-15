‘Biz de varız’: İstanbul Modern Sinema’da gösterimler çevrimiçi ve ücretsiz

İstanbul Modern Sinema, Türkiye sinemasından yeni filmleri bir araya getirdiği ‘Biz de Varız!‘ programının 9’uncusunu 17- 30 Aralık tarihleri arasında ilk kez çevrimiçi ve ücretsiz düzenliyor.

‘Hayaletler’. Fotoğraf: İstanbul Modern

Programda aralarında ödüllü film ve belgesellerin de olduğu 11 yapım yer alıyor.

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Programın açılış filmi Venedik Film Festivali’nin Eleştirmenlerin Haftası’nda ödül kazanan Azra Deniz Okyay’ın ilk uzun metrajı ‘Hayaletler‘.

Türk Tuborg A.Ş.’nin desteğiyle düzenlenecek gösterimlere filmlerin yönetmen ve oyuncuları da eşlik edecek. İstanbul Modern Sinema Film Küratörü Müge Turan moderatörlüğündeki söyleşiler de müzenin YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Filmleri ücretsiz izlemek için İstanbul Modern’in sitesi üzerinden kayıt yapabilir ve programın ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.