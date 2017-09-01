‘Biz burada iyiyiz’: ‘Turist akını’ndan bunalan Santorinililer ‘ziyaretçi sınırlaması’ istedi

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Son yıllarda Türkiye’den de ‘akın’ edilen Yunanistan’ın popüler adalarından Santorini’nin sakinleri, yılda 5.5 milyona ulaşan turist sayısının kontrol altına alınmasını istedi.

BBC Türkçe’den Stelyo Berberakis’in haberine göre, yalnızca yolcu gemileriyle gelen dokuz bine yakın turistin ziyaret ettiği Santorini’ye her yaz Türk bandıralılar da dahil on binlerce özel tekne yanaşıyor. Uçakla gelenlerin sayısı ise 400 bine ulaşmış durumda.

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18 bin kişilik adaya sadece evlenmek için gelenler bile var. Bunların çoğu ise ‘toplu evlilik’leriyle nam salan Çinli turistler.

Ada sakinlerinin başlıca şikayetleri arasında trafiğin sık sık kapanması ve fiyatların artışı bulunuyor. Santorini’de bir soğuk kahvenin fiyatı bazen 18 avroya kadar çıkabiliyor.

Geçimini sadece tarım ve turizmle sağlayan ada halkı, yerel yönetime turist sayısının ‘kontrol altına alınması’ talebini iletti.

Adanın alt yapısının yetersizliğinden şikayetçi olan Santorini sakinleri, adaya gelecekler için planlı bir çizelge uygulanmasını önerdi.

Yunanlılar tercih etmiyor

M.Ö. 1660 yılında aynı yöredeki yanardağın patlamasıyla oluşan lavların birikmesiyle var olan Santorini adasına Türkler dışında İngilizler, Çinliler, Amerikalılar ve İtalyanlar rağbet gösteriyor.

Santorini, ‘turist işgali’ ve ‘pahalılığı’ nedeniyle Yunan turistlerin seçiminde ilk sıralarda değil.