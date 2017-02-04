Bıyıkları ‘kefil’ oldu: Orman Bakanı’na göre şimdiye kadar hiçbir ilde su kesilmedi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şu ana kadar hiçbir ilde su kesintisi yaşanmadığını savundu.

Kastamonu’da incelemelerde bulunan Erdoğlu, bakanlığın yaptığı işlerin çok görülmediğini savunarak, “Kıbrıs’a su getiririz. Asrın projesidir, ama denizin altından gittiği için onu kimse görmez. Dağda faaliyet yaparız, görülmez. Baraj yaparız, gölet yaparız görülmez. Ama Kastamonu’da su kesildiği zaman millet bizi hatırlar” dedi.

‘Su kesilse bıyığım olmazdı’

Su kesintilerine ‘bıyığıyla’ karşılık veren Erdoğlu, “Allah’a şükür şimdiye kadar hiçbir ilde de su kesilmedi. Kesilse zaten bıyığım olmazdı. ‘Bir yerde su kesilirse bıyıklarımı keseceğim’ demiştim. Allah’a şükür bıyıklarımızı askerde bile kesmedik, yerinde” diye konuştu.