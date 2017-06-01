‘Bitti kanka, bu kadar’: Babel’in kamerasından Beşiktaş’ın şampiyonluk günü

Beşiktaş’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, siyah-beyazlıların şampiyonluğunu ilan ettiği Gaziantepspor maçının öyküsünü kendi çektiği görüntülerle dokuz dakikalık bir kısa filme sığdırdı.



Babel’in kişisel YouTube hesabından paylaştığı video blog (vlog), takımın son antrenmanıyla başlayıp, Gaziantepspor maçının ardından soyunma odasında teknik direktör Şenol Güneş’in konuşması ve kutlama görüntüleriyle son buluyor.

‘Bitti kanka, bu kadar’

Hollandalı oyuncu, maç sonunda taraftarlarla şampiyonluk coşkusunu yaşayan takım arkadaşlarına bir muhabir gibi mikrofon tutuyor.

Babel’in soyunma odasına giderken “Bitti mi?” diye sorduğu Caner Erkin, “Bitti kanka, bu kadar” diye karşılık veriyor.