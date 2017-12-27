‘Bitti’ denmişti: Havice’de varlığı süren IŞİD katliam yapmaya devam ediyor

IŞİD’in Havice’den püskürtüldükten sonra bölgede en az 45 kişiyi öldürdüğü açıklandı.

Irak Başbakanı Haydar el Abadi 9 Aralık’ta ülkenin tamamen IŞİD’den kurtarıldığını duyurmuştu.

Reklam

DW Türkçe’nin haberine göre, Havice’nin IŞİD’den kurtarıldığının ilan edilmesinden bu yana bölgede onlarca kişinin IŞİD militanları tarafından öldürüldüğü açıklandı.

Irak hükümeti ekim ayında IŞİD’in Irak’taki son kalesi sayılan Havice’nin IŞİD’ten temizlendiğini duyurmuştu. Kerkük emniyet çevrelerince o tarihten sonra en az 45 sivil ve güvenlik mensubunun IŞİD tarafından öldürüldüğü açıklandı.

Aynı süre zarfında İran’a bağlı Haşdi Şabi milislerinin, 288 cihatçıyı öldürdüğü, 55’ini de esir aldığı öğrenildi.

Iraklı güvenlik uzmanı Sarmad el Bayati, IŞİD’in bölge için büyük tehdit oluşturmaya devam ettiğini söyledi. Bayati teröristlerin gündüz saklandıklarını ve gece saatlerinde geniş bölgelerin kontrolünü ele geçirdiklerini belirtti. Askeri uzman, saldırı ve insan kaçırmaların devam etmesi nedeniyle bölgeden kaçanların geri dönmeye cesaret edemediklerini de sözlerine ekledi.

IŞİD tehlikesi geçmedi

Yüksek düzey bir polis amiri Fransız Haber Ajansı’na (AFP) yaptığı açıklamada Irak ordusunun Havice’yi kurtarma harekatında sadece şehir merkezi ve ana karayolu bağlantıları üzerinde yoğunlaştığını ve bir kısım terörist teslim olurken, diğerlerinin çevre dağlarda ve mağaralarda saklandıklarını söyledi.

Irak Başbakanı Abadi, 9 Aralık’ta IŞİD’e karşı zafer kazanıldığını ilan ederken, uzmanlar zaferden söz etmek için henüz erken olduğu uyarısında bulunmuştu.