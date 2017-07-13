Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Bitmiyor: Aliağa’da 346 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Share39
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 39

İzmir’in Aliağa ilçesindeki SOCAR’ın Star Rafinerisi inşaatında çalışan 346 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Rafineri inşaatında çalışan 346 işçi, dün yedikleri öğle yemeği sonrası baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye sevk edildi. Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçilerin tamamının, müdahalenin ardından taburcu edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Reklam

İşçilerin yemeğinden alınan numunelerin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği bildirildi.

Bakanlık üç yıl önce uyarmış: Rota Yemekçilik’ten hastaneye de ‘bozuk et’

Bitmiyor: Edirne’de 14 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bu kez Muğla: Üç günde 87 asker ‘zehirlenme’ şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bu kez Bursa: 10 asker ‘zehirlenme’ şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Manisa’da su lağım kokuyormuş, bakan ‘sabotaj’ iddiası peşinde!

Rota aşçısı: Askeriyedeki su lağım kokuyordu, ben içemiyordum

Asker zehirlenmeleriyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 10’a yükseldi

Sağlık Bakanlığı noktayı koydu: Manisa’da askerler gıda zehirlenmesi yaşadı

Manisa’daki zehirlenmeyle ilgili subay ve astsubay rütbeli altı asker gözaltında

Baro da devrede: Manisa’da asker zehirlenmelerinde gözaltı sayısı 40’a çıktı

Manisa’da zehirlenen 800 askerin tamamı taburcu oldu

Rota çalışanı: Çöpe atılması gerekenleri askerlere veriyoruz

Tabiplerden ibretlik hatırlatma: GATA kapatıldı, askeriyede gıda güvenliği kimde?

Asker zehirlenmelerinin odağı: Rota Yemekçilik dört yılda 70 kat büyümüş

Manisa’nın ardından Kastamonu: Sekiz asker hastanelik oldu

Bu kez Kuşadası: Anaokulundaki öğle yemeğinden zehirlenen 56 kişi hastanede

Hükümet asker zehirlenmelerini ‘değerlendiriyor’: Bazı şüpheler var

AKP’li vekil ‘çözdü’: Manisa 40 derece, asker zehirlenmeleri münferit

Askerlerin zehirlendiği Manisa’da yemek şirketindeki gözaltı sayısı 24’e yükseldi

Manisa’da zehirlenmelere tepki gösteren askerlere disiplin soruşturması

Manisa’daki kışlaya yemek veren şirket: Sonuçlar gelmeden itham edilmek üzücü

Bakan Işık: Zehirlenen askerler arasında yemek yemeyenler de var

Dört kez hastanelik olduktan sonra: Manisa’daki askerlerin yemeği valilikten

Manisa’da askerler isyanda: Dayak yiyoruz, yemekler sabunlu geliyor

Savcılık duyurdu: Manisa’da 731 asker zehirlendi, 21 kişi gözaltına alındı

Manisa’daki kışlada yemeğin ardından 500 asker hastanelik oldu

Adres yine Manisa: Kışladaki yemeğin ardından 60 asker hastaneye kaldırıldı

Sosyal Haklar Derneği, kışladaki gıda zehirlenmelerine dair yedi soruya cevap istedi

Diyarbakır’da 25 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bakanlık devredeymiş: Zehirlenen askerlerin tahlil sonuçları ailelere verilmedi

Zehirlenen askerlere ‘çiğ hindi eti’ yedirilmiş: ‘Valinin açıklaması talihsiz’

CHP’li vekil: Asker zehirlenmelerinin nedeni çiğ etten kaynaklı bağırsak enfeksiyonu

Manisa’da yemeğin ardından rahatsızlanan 64 asker hastaneye kaldırıldı

Manisa’da zehirlenen asker sayısı 1046’yı buldu, ölen askere detaylı otopsi yapılacak

Manisa’da acemi birliğinde 350 asker zehirlendi, bir asker yaşamını yitirdi


Share39
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 39

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...