Bitmeyen ‘polemik’: Ergen şikayet etti, Serengil’e üç gün ‘tazyik hapsi’ kararı verildi

Şarkıcı Gülben Ergen’in şikayeti üzerine meslektaşı Seren Serengil hakkında, üç gün ‘tazyik hapsi’ kararı verildi.

İkili, uzun bir süredir polemik halinde.

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Habertürk’ten Veli Sarıboğa’nın haberine göre; Ergen’in avukatı Altın Mimir, müvekkilinin eski eşi Erhan Çelik ile boşanma süreciyle ilgili olarak değerlendirmelerinde hakaret ettiği iddiasıyla Seren Serengil hakkında tedbir kararı verilmesini talep etti.

İstanbul 10. Aile Mahkemesi, 17 Ekim 2017 tarihinde, Seren Serengil’in tedbiren altı ay süreyle Ergen’e, ‘230 metreden fazla yaklaşmama, hakaret etmeme, şiddet uygulamama’ tedbir kararı verdi.

Ergen, tedbir kararını rağmen kendisine omuz atarak tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Serengil hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet savcılığının talebini değerlendiren İstanbul 11. Aile Mahkemesi, Serengil hakkında, üç gün ‘tazyik hapsi’ karar verdi.

Ayrıca, Seren Serengil’in mahkemenin tedbir kararını bir kez daha ihlal etmesi durumunda, 15 günden da 30 günü tazyik (zorlama) hapsi verileceğine ilişkin uyarılmasına karar verildi.

Seren Serengil’in bir üst mahkemeye itiraz hakkı bulunmuyor. Bir üst mahkeme de bu kararın doğru olduğuna kanaat getirmesi durumunda Serengil, üç gün hapis yatacak. Aile mahkemelerince verilen tazyik (zorlama) hapis kararları ertelenmiyor ve paraya çevrilmiyor.