Bitmeyen gençlik: Kaldıkları oteli ‘birbirine katan’ emekli İskoç çifte para cezası

İskoçya’da bir otelde çalışanları tehdit eden ve binaya zarar veren emekli Fergus çiftine, 4 bin 100 sterlin (yaklaşık 18 bin lira) para cezası verildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, şubat ayında gerçekleşen olayda 72 yaşındaki Robert Fergus makasla otel lobisinde çıplak koşmuş ve eline geçirdiği bir tabelayla da camı kırmıştı.

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69 yaşındaki eşi Ruth Fergus ise içki içmesiyle ilgili yorum yapan bir çalışanı vurmakla tehdit etmişti.

Robert Fergus’a ayrıca verdiği zarardan ötürü otele 800 sterlin tazminat ödeme cezası verildi. Fergus, ‘dört kişiyi tehdit, mala zarar verme ve alkollü araba kullanma’ suçlarını kabul etti.

Fergus, aracında sarhoş bir halde gözaltına yakalanmıştı.