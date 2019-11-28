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Bitlis’te sosyal medyadan ‘terör’ propagandasına beş gözaltı

Bitlis’te sosyal medya üzerinden ‘terör örgütü’ propagandası yapan kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda beş şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bitlis valiliğinden yapılan açıklamada, PKK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen beş kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

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Açıklamada şöyle dendi: “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, 27 Kasım 2019 tarihinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheliye yönelik Bitlis ili Güroymak ve Tatvan ilçelerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde, Y.K., A.G.,İ.Ö., Ş.T.,Ö.T. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir.”


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