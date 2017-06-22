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Bitlis’te PKK’lılarla çatışma: İki asker hayatını kaybetti, bir asker yaralı


 

Bitlis’te PKK’lılarla çatışmada iki asker hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Tatvan ilçesi kırsalında PKK’ya yönelik operasyon sırasında yaralanan iki askerin yaşamını yitirdiği belirtildi. Çatışmada bir asker de yaralandı.

Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan açıklama şöyle: “22 Haziran 2017 tarihinde Bitlis ili Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan iki kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Operasyon esnasında yaralanan bir kahraman silah arkadaşımızın tedavisi kaldırıldığı Tatvan Devlet hastanesinde devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.”

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