Bitlis’te PKK saldırısı: İki asker hayatını kaybetti

Bitlis’te PKK’lıların el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu iki asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.
Saldırı, Hizan-Tatvan karayolunun Hazra Deresi mevkiinde saat 01.00 sıralarında düzenlendi.
PKK’lılar, askeri aracın geçişi sırasında önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Araçta bulunan iki asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.
Bölgeye ambulanslarla birlikte takviye güç de gönderildi. Yaralı asker Tatvan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Bölgede operasyon başlatıldı.