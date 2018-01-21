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Yaramazlara biraz batar!

Bitlis’te operasyon sırasında çığ düştü: Beş asker hayatını kaybetti

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Bitlis’te operasyon sırasında çığ düşmesi sonucu beş asker hayatını kaybetti.

AFAD ekipleri çığ düşen bölgede. (Fotoğraf: DHA)

Hizan ilçesindeki Kolludere mevkiinde, Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’nca yürütülen PKK operasyonu sürerken bugün saat 12.20 sıralarında askerlerin üzerine çığ düştü.

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Valiliğin verdiği bilgiye göre beş asker hayatını kaybetti, 12 asker ise yaralandı.

Helikopterlerle Bitlis ve Hizan devlet hastanelerine sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Bölgeye helikopterlerle AFAD ekipleri gönderildi, arama-kurtarma çalışması sürüyor.


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