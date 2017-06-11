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Bitlis’te iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti


 

Bitlis’te elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) Adilcevaz işletme şefliğinde çalışan 32 yaşındaki Burak Budak, Bahçedere köyündeki elektrik arızasını onarmaya çalışırken akıma kapıldı.

Ağır yaralanarak Adilcevaz Onkoloji Hastanesi’nde tedaviye alınan Budak, ilk müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Budak, durumunun kritik olması nedeniyle buradaki yoğun bakımdan çıkarılarak Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Budak hastanede hayatını kaybetti.

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