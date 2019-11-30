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Yaramazlara biraz batar!

Bitlis’te askeri araç ile kamyon çarpıştı: Bir ölü, iki yaralı

Bitlis’te askeri araç ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, iki asker yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

Kaza saat 03:00 sıralarında Bitlis-Tatvan karayolunun 15’nci kilometresinde meydana geldi. Devriye görevi yapan askeri araç, karşı yönden gelen Turan Satı yönetimindeki saman yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

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Kazada kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı fakat doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralanan iki asker ise hastanede tedaviye alındı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay hastaneye ziyarete giderek yaralı askerlere geçmiş olsun dileklerini iletti, Satı’nın ailesine de başsağlığı diledi.

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