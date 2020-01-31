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Yaramazlara biraz batar!

Bitlis’te 500 yerleşim yeri kardan ulaşıma kapandı, Sivas’taki kayak merkezinde araçlar kara gömüldü

Bitlis’te etkili olan kar yağışı yüzünden 500 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışıyor.

Yaklaşık beş saat boyunca tipi nedeniyle kapanan Sivas-Malatya yolu ise açıldı. Sivas Yıldız Dağı’ndaki kış sporları merkezinde ise araçlar kalınlığı 1,5 metreye ulaşan karın altına gömüldü.

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Bitlis’te kar yağışı etkili oluyor. Fotoğraflar: DHA

Bitlis’te kent merkezinde kar kalınlığı bir metreyi bulurken, 500 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda kaldı.

İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlatırken, belediye ekipleri de kent merkezindeki yolların kapanmaması için yoğun çalışma yürütüyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, “Karla mücadele çalışmalarında 350 köy, 293 mezrada 2 bin 341 kilometrelik yol ağında çalışma yapmaktayız. Ekiplerimiz kapanan yolları açmak için yoğun bir mücadele yürütüyor” dedi.

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Kardan kapanan Sivas-Malatya yolu ise karayolları ekiplerinin çalışması sonrası trafiğe açıldı. Yolun iki yönünde da araçlar polis eşliğinde kontrollü şekilde ilerlemeye başladı. 

Sivas Yıldız Dağı’nda kara gömülen araçlar.

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde etkili olan yağış nedeniyle de kar kalınlığı zirvede 1,5 metreye ulaştı, park halindeki araçlar da kara gömüldü.

Kent merkezine yaklaşık 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kayak merkezindeki pistlerde kar kalınlığı 1 metreyi geçti, zirveye yakın noktalarda ise 1,5 metreye ulaştı.

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