Bitlis’te 15 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Bitlis’te bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı getirildi.
Valiliğin yazılı açıklamasına göre, Tatvan ilçesindeki 15 köy ve bunlara bağlı mezralar yasak kapsamına alındı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tatvan ilçesi sınırlarındaki Kısıklı, Kepenek, Suboyu, Dirlik, Aktoprak, Dönertaş, Boblesür, Sallıca, Teknecik, Beşikli, Sarıdal, Yorgalar, Yumrukaya, Uçankuş ve Çörekli köyleri ile mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 06.30’dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.”