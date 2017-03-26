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Bitlis’in yedi köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

 

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yedi köy ve mezralarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Fotoğraf: Reuters

Konuyla ilgili açıklama yapan Tatvan Kaymakamlığı, yasağın gerekçesi olarak bölgede PKK’ya yönelik operasyonları gösterdi.

Aıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Tatvan Kaymakamlığınca 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesi gereğince 25.03.2017 günü saat 18:00’dan geçerli olmak üzere Teknecik, Sallıca, Dönertaş, Kısıklı, Suboyu Yumrukaya ve Sarıdal köyleri ile mezra ve bağlılarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verilmiştir.”

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