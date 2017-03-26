Bitlis’in yedi köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yedi köy ve mezralarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tatvan Kaymakamlığı, yasağın gerekçesi olarak bölgede PKK’ya yönelik operasyonları gösterdi.

Aıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Tatvan Kaymakamlığınca 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesi gereğince 25.03.2017 günü saat 18:00’dan geçerli olmak üzere Teknecik, Sallıca, Dönertaş, Kısıklı, Suboyu Yumrukaya ve Sarıdal köyleri ile mezra ve bağlılarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verilmiştir.”