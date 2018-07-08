Bitlis ve Hatay’da kaybolan iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Hatay’da sekiz gün önce kaybolan altı yaşındaki Ufuk Tatar ile Bitlis’te cumartesi günü kaybolan iki yaşındaki Sami Yusuf Marangoz’un cansız bedenlerine ulaşıldı.

DHA’nın haberine göre Ufuk Tatar, Hatay’ın Hassa ilçesinde ailesiyle yakınlarını ziyareti sırasında engelli bir yakınıyla ormanlık alandan su almaya gittiğinde kayboldu. Bunun üzerine Tatarın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

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Sekiz gündür devam eden aramalara çalışmaları neticesinde güvenlik korucuları bugün, 5 kilometre uzaklıktaki bir arazide Tatar’ın cansız bedenine ulaştı.

Sami de hayatını kaybetti

Bitlis’in Ahlat ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan Sami Yusuf Marangoz’un cansız bedenineyse yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ağaçlık alanda ulaşıldı.

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Yetkililer, iki olayla ilgili soruşturma başlattı.