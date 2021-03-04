Bitlis Ticaret Odası: Büryan kebabı için coğrafi işaret tescil belgesi aldık

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Davut Tezcan, büryan kebabı için coğrafi işaret tescil belgesi alındığını söyledi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Tezcan, tarihi kaynaklara göre, Revan Seferi’ne çıkan 4. Murat’a Bitlis’te bazı köylülerin büryan kebabı ikram ettiğini anlattı.

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Tarihe sahip çıkmak adına, büryan kebabının coğrafi işaret alması için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurduklarını, başvurunun olumlu sonuçlandığını dile getiren Tezcan şöyle konuştu:

“Kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Üniversite ve diğer kurumlardan bir heyet oluşturarak büryanı daha iyi bir yere getireceğiz. Bir zamanlar Siirt, Bitlis’in ilçesiydi. Onlar büryan Siirt’in derlerse de yapılışları tamamen farklı. Biz büryanı tamamen buharda pişiriyoruz. Kaya tuzu hariç hiçbir baharat kullanmıyoruz.”