Bitkisel üretimin geçen yıla göre artması bekleniyor

Üretim miktarlarının geçen seneye kıyasla tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 7.3, sebzelerde yüzde 0.8, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 5.3 artması öngörülüyor.

Fotoğraf: DHA

AA’nın derlediği Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘Bitkisel Üretim 1. Tahmini’ verilerine göre üretim miktarlarının bu yıl yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 68.5 milyon ton, sebzelerde 31.3 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 23.5 milyon ton olacağı tahmin edildi.

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Tahıl ve buğdayda yüzde 7.9 artış

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının bir önceki yıla göre yüzde 7.9 oranında artarak yaklaşık 37.1 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Buğday üretiminin ise yüzde 7.9 artarak 20.5 milyon ton, arpa üretiminin de yüzde 8.7 oranında artarak 8.3 milyon ton olacağı öngörüldü.

Öte yandan çavdar üretiminin yüzde 3.2 artarak 320 bin ton, yulaf üretiminin ise yüzde 9 artışla yaklaşık 289 bin ton olması bekleniyor.

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Kuru soğanda yüzde 6.8 artış

Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde yüzde 4.3, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde yüzde 0.3 artış öngörülürken, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise yüzde 0.1 düşüş bekleniyor.

Bunun yanı sıra domateste yüzde 1.9, kuru soğanda yüzde 6.8, hıyarda yüzde 1.2 artış olacağı tahmin edilirken, karpuzda yüzde 6.4, kavunda yüzde 2.2, taze fasulyede yüzde 4.4 düşüş hesaplanıyor.

Antep fıstığında yüzde 217.6 artış

Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 7.2, şeftalide yüzde 4.8, kirazda yüzde 10.2, çilekte yüzde 2.2, yenidünyada yüzde 0.1 artış bekleniyor.

Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 10.7, sert kabuklu meyvelerden Antep fıstığında yüzde 217.6 yükseliş öngörüldü.

İncir üretiminin değişim göstermeyerek 310 bin tonda kalması beklenirken, muz üretiminin ise yüzde 5.4 artacağı tahmin ediliyor.