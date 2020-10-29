Bitkin halde bulunan yakalı toy kuşu, bakımı yapılıp doğaya bırakıldı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bitkin halde bulunan yakalı toy kuşu, gerekli bakımları yapılarak doğaya bırakıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre ilçede yaşayan bir kişi, 19 Ekim’de, kedilerin saldırmak üzere olduğu kuşu kurtararak kentte kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı yapan Hakan Kahraman ile irtibata geçti.

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Kahraman’ın Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü’ne götürdüğü, veteriner hekim kontrolünden geçirilen kuşun, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yakalı toy kuşu olduğu belirlendi.

Sırtında sinyal verici bulunan kuşun, ayaklarında kodların yazılı olduğu bileziklerden yapılan sorgulamada, Kazakistan’daki üreme istasyonlarından geldiği, bu yıl doğup doğaya salındığı tespit edildi.

Müdürlükteki yetkililer, Kazakistan’daki merkezle görüşüp göç sırasında yorgun düştüğü anlaşılan yakalı toy kuşunun gerekli tedavi ve bakımlarını yaptı.

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Eski gücüne kavuşana kadar ilçe halkından gönüllü olan biri tarafından beslenen kuş doğaya salındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, yakalı toy kuşunun Türkiye’de 1900’lerin başında neslinin tükendiğini, geçmişte Konya’da bir tane, Trabzon’da ise ilk kez görüldüğünü söyledi.