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Yaramazlara biraz batar!

Bitiş çizgisine yaklaşırken yönünü şaşıran triatleti geçme şansı varken durup madalya almasını sağladı

İspanya’da düzenlenen Santander Triatlonu’nda, üçüncü olmayı garantilemişken bitiş çizgisine yaklaştığı sırada yönünü şaşıran Britanyalı triatleti ‘geçmeyip’ madalya almasını sağlayan İspanyol sporcu, ülkesinde kahraman ilan edildi.

Fotoğraf: Instagram

Britanyalı triatlet James Teagle, bitiş çizgisine 100 metre kala yönünü şaşırdı ve bariyerlerin olduğu tarafa yöneldi. Üçüncü durumdaki triatlet bu nedenle vakit kaybedince arkasından gelen İspanyol Diego Méntrida onu önce geçti.

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Ancak rakibinin hata yaptığını ve o nedenle gerisinde kaldığını fark edince bitiş çizgisine yakın bir noktada durarak bekledi ve üçüncü olarak yarışı tamamlamasını sağladı. Teagle, onun elini sıkarak jestine teşekkür etti.

Onursal üçüncülük madalyası

Büyük bir sportmenlik örneği sergileyen Méntrida’nın görüntüleri sosyal medyaya düşünce gündem oldu. 21 yaşındaki sporcuya tebrik yağdı. Sosyal medya kullanıcıları ve ülke basını onu kahraman ilan etti.

Cuma günü de triatlonu (yüzme, bisiklet ve koşu) organize eden komite Méntrida’ya onursal üçüncülük madalyası verdi.

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İspanyol triatlet, Instagram’da, “Bana annem-babam ve kulübüm çocukluğumdan beri böyle olmayı öğretti. Bence normal olan bu” yazdı ve onu alkışlayan sporseverlere teşekkür etti.

Méntrida, Eurosport’a ise “Teagle haketmişti. Ters yöne gidip geri düştüğünü görünce durdum” dedi.

Yarışta birinci olan Javier Gomez Noya ise Méntrida’nın davranışını, “Spor kariyerimde gördüğüm en güzel davranış” diyerek övdü.

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