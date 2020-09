Bitiş çizgisine yaklaşırken yönünü şaşıran triatleti geçme şansı varken durup madalya almasını sağladı

View this post on Instagram

Quería dar las gracias a todos los que me estáis escribiendo y dando apoyo tras el gesto en el Triatlón de Santader. Esto es algo que me han enseñado mis padres y mi club @triatlonecosport desde que era pequeño. En mi opinión debería considerarse como una situación habitual. Nunca pensé que algo así iba a llegar tan lejos y se hiciese eco en tantos medios. Pero es un orgullo recibir tanto afecto ❤️ Próxima parada: Campeonato de España de Triatlón Media Distancia @triatlonecosport @tanlinecc @ezz_baily @ecija_law #fisioterapiafyre