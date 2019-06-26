Bitirme projesi olarak likit Maraş biberi ürettiler

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Gıda Mühendisliği Fakültesi’nden bu yıl mezun olan öğrenciler Suriyeli Nur Hüda Hüseyin, Merve Söğütlük ve Sinan Baş ‘likit Maraş biberi’ üretti.

Fotoğraflar: DHA

Bitirme tezi olarak hazırladıkları projeyi bir adım daha ileri götüren öğrenciler, oleojel yöntemiyle likit biberi yarı sıvı yarı katı hale getirip ketçap benzeri bir ürün de elde ettiklerini, oleojel tekniğinin kırmızı bibere uygulanmasının da dünyada bir ilk olduğunu söyledi.

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Türkiye’de Maraş Biber’ini sıvılaştırarak bir ilke imza attıklarını belirten Söğütlük, bir yıllık çalışmalarında üç farklı yöntem kullandıklarını belirterek üretim sürecini anlattı: “İlk olarak soğuk sıkım yöntemini kullandık. Orada çekirdekleri belirli bir nem miktarına getirdikten sonra pres makinesine alıp presledik. Bez filtrelerde sıkarak yağ elde ettik. İkinci yöntemimiz ise ekstraksiyon yöntemi. Bu yöntemde de yüzde 50 meyve eti, yüzde 50 çekirdek kullanarak bir çözücüden özünü çıkardık. Salatalarda, çorbalarda, etlerin üzerine, acılığın ve kırmızılığın arandığı her yerde kullanabiliriz. Fermente sucuk ürünlerinde kullanabiliriz. Aynı zamanda destek verilirse eri üretimi yapılabilir. Maliyeti endüstriyel boyutta daha da azaltılabilir.”

Üçüncü yöntem olarak da oleojel tekniğini kullandıklarını ve bunu yaparken de dünyada bir ilke imza attıklarını belirten Söğütlük, “İçinde yüzde yüz doğal balmumu kullanılıyor. Yani balmumu kullanarak bir katılaştırma tekniği uyguluyoruz. Sıkılabilir, sürülebilir bir ürün elde etmiş oluyoruz” dedi.

Suriyeli Nur Hüda Hüseyin ise, 10 kilo çekirdekten 1 kilo yağ elde ettiklerini belirterek, bir damla damlatmanın bile lezzet için yeterli olduğunun altını çizdi.

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Projenin bir diğer ortağı Sinan Baş, birçok kişiye soğuk sıkım, ekstraksiyon ve oleojel yöntemiyle elde ettikleri biberleri ayrı ayrı tattırdıklarını ve olumlu yanıtlar aldıklarını belirtti.