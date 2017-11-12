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Bitcoin’le Kanada ve İngiltere’den uyuşturucu siparişi veren iki kişi tutuklandı

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‘Sanal para’ birimi Bitcoin’le Kanada ve İngiltere’den uyuşturucu siparişi veren iki üniversite öğrencisi tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, Kanada ve İngiltere’den gelen, üzerinde gönderici bilgisi bulunmayan kargoları takip eden ekipler, uzman köpekler aracılığıyla paketlerde uyuşturucu olduğunu tespit etti.

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Gümrük Muhafaza ekipleri, kargocu gibi davranarak gelen kargoları alıcılarına teslim etti. Bir ay içinde ayrı zamanlarda kargoları alan kişiler, kargoların içinde uyuşturucu çıkması üzerine gözaltına alındı. Paketlerde 35 ile 150’şer gramlık Kanada esrarı ve bonzai bulunduğu belirlendi

Gözaltına alınan öğrencilerden Y.T. ve B.O. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, tıp fakültesi öğrencisi C.K. ile M.Ç. ve M.B.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tıp öğrencisinin ‘uyuşturucu madde ithal etme’ suçundan tutuklamaya sevk edildiği ancak bu maddeyi ilk kez kullanmak için aldığını, ithalat kastının olmadığını, pişman olduğunu söylediği ve bu nedenlerle serbest bırakıldığı öğrenildi.

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