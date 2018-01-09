Bitcoin’le dalga geçmek için kurulmuştu: ‘Dogecoin’in piyasa hacmi 2 milyar doları aştı

Sayıları toplamda 1300’ü geçen kripto para birimleriyle dalga geçmek için kurulan ‘Dogecoin’ adlı kripto paranın piyasa hacmi son bir yılda 82 katına çıkarak, 2 milyar doları aştı.

Japon şiba inu cinsi köpekten yola çıkılarak hazırlanan Dogecoin’deki yükselişin büyük bölümü, kripto paralarda son günlerde farklı ülkelerden gelen ‘düzenleme’ haberleriyle sert dalgalanmaların yaşandığı dönemde geldi.

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Çin takvimine göre Köpek Yılı’na girilmesinin de bunda etkili olabileceği belirtiliyor. The Sun gazetesinde yer alan bu görüşte, Köpek Yılı sebebiyle Asyalıların ‘sırf eğlence olsun diye’ Dogecoin alabileceği ve bu kripto para birimindeki ani yükselişin 2018’de de devam edebileceği kaydedildi.

Dogecoin işlem gördüğü piyasalarda 0.0014 ila 0.018 dolar arasında seyrediyor.

Dogecoin’in kuruluş sürecini anlatan bir video da yayınlandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Dogecoin’in kurucusu Jackson Palmer, boş vaktinin olduğu bir gün bir bira açıp çok da düşünmeden böyle bir para birimi kurduğunu anlattı.

Palmer, Dogecoin’in bilgi-iletişim birimine yazılımı stabil tutma konusunda güvendiğini fakat iki yıldır güncelleme almayan ve üzerinde sadece bir köpek kafası bulunan bir para biriminin milyar dolarlık bir piyasa büyüklüğüne erişmesinin kripto para birimlerinin durumu hakkında bir fikir verdiğini söyledi.

Kripto para piyasasında son olarak, en büyük beş para birimlerdeki düşüşe karşın, düşük hacimli birimlerdeki yükselişe bağlı olarak, piyasa hacmi düne göre yüzde 2.62 genişleyerek 744 milyar dolara yükseldi.

Toplam 1389 kripto paranın oluşturduğu kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.11 düşerek 15 bin 106 dolara geriledi. 254 milyar dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin kripto para birimleri piyasasının yüzde 34’ünü oluştururken, kripto para birimleri piyasasının son 24 saatlik işlem hacmi 50.3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 6.11, Ripple yüzde 9.24, Bitcoin Cash yüzde 5.28, Cardano yüzde 8.54 ve Ethereum yüzde 1.73 düştü.