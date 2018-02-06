Bitcoin uzmanı profesör: Doğru yatırımın 10 bin kat getirmesi hala mümkün

Kripto para uzmanı Profesör Emin Gün Sirer, Bitcoin’un tahtını sallama niyetinde yüzlerce kripto para projesi olduğunu belirterek, “Doğru yatırımın 10 bin kat getirmesi hala mümkün” dedi.

Aralık ayında 20 bin dolara çok yaklaşarak zirve yapan Bitcoin bugün yüzde 13 değer kaybederek 6 bin doların altını gördü. Dünyanın en çok tanınan sanal parası olan Bitcoin böylece 2018 başından beri değerinin yarısını kaybetmiş oldu.

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Yeni oluşan kripto para piyasasına sıkı denetimler getirileceği kaygılarının yatırımcılarda panik yaratması üzerine fiyatlar aşağı inerken, Bitcoin de bundan payını almaya devam ediyor.

MySpace gibi

Hürriyet’ten Ahmet Can’a konuşan Sirer, ne zaman ticaret sistemlerini baştan aşağı yenileyebilecek bir teknoloji çıksa, o teknolojiye erken yatırım yapanların kısa dönemde müthiş meblağlar kazandığına dikkat çekerken, “Bu internette de böyle oldu” diye konuştu.

Kripto para alanında da erken davrananın avantajlı olduğu devrin geçtiğini kaydeden Sirer, “Özellikle Bitcoin, artık ‘My Space’ gibi, hem hızı yavaş, hem de son derece istikrarsız bir teknolojik tablo çiziyor. Bu saatten sonra Bitcoin’dan o kadar büyük paralar kazanılabileceğini sanmıyorum. Öte yandan, hatırlarsınız, Facebook, My Space’den sonra çıkmıştı ve rekabet dışını itmişti” dedi.

Hepsi eriyecek

Bitcoin’un tahtını sallama niyetinde yüzlerce kripto para projesi olduğunu belirten Sirer, şunları söyledi: “Bunların yüzde 98’i çöp. Takımlar tecrübesiz, projeler yapmacık, kayda değer bir teknolojik buluşa dayalı değiller ve uzun vadede değerleri sıfır. Adi sanı duyulmamış projelere yüz binlerce dolar dağıtan yatırımcılar var, bu paraların hemen hemen hepsi eriyecek. Yine de doğru yatırımın 10 bin kat getirmesi hâlâ mümkün. Tabii zor olan onu bulmak ve diğer riskli yatırımlardan uzak durmak.”

Bu hızla olmaz

İşe yarayan, kullanıcı kitlesinin gelişmiş, geliştirici grubunun güçlü olduğu projelerde uzun dönemde müthiş fiyat atılımları gerçekleştirdiğini ifade eden Sirer, “Bu yüzden az sayıda ama iyi seçilmiş projelere yatırım yapıp, günlük ve hatta haftalık düşüşleri gözardı ederek uzun dönemli yatırımlar yapmak, makul bir yatırım stratejisi” diye konuştu.

Bitcoin’in saniyede maksimum üç işlemi kaldırabildiğini belirten Sirer, “Saniyede üç işlem, yaklaşık olarak ilk Boğaz Köprüsü’nün herhangi bir hafta sonundaki normal hızı. Bu hızla, değil tüm dünyanın tüm ticaretini kaldırmak, Bitcoin’un İkinci Boğaz Köprüsü’nü bile karşılaması imkansız” dedi.