Bitcoin ticaret gerilimiyle 8 bin doları aştı: 20 bin doları tekrar test edebilir

ABD ile Çin arasında yeniden ivme kazanan ticaret savaşının yarattığı belirsizliklerin etkisiyle kripto para birimlerine ilgi artınca Bitcoin 8 bin doları aştı.

Fotoğraf: Reuters

Piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saat içinde yüzde 15.65 artışla 8 bin 143 dolara dolardan işlem görüyor.

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Yıl başından bu yana yüzde 117 artan Bitcoin’in tekrar 20 bin dolara yükselebileceği öne sürülüyor.

CryptoCurrencyNews (ccn.com) haberine göre Multicoin Capital ortağı Vinny Lingham Bitcoin’in uzun bir iyileşme döneminin sadece başında olduğunu belirterek yakın bir gelecekte tarihi rekoru 20 bin doları tekrar test edebileceğini söyledi: “Belki bir yıl veya daha fazla süre alabilir ama yakın bir gelecekte 20 bin doları test edeceğiz.”

Mint Exchange CEO’su Harpal Sandhu, özellikle Çin’deki yatırımcların Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yöneldiklerine dikkat çekti.

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Kripto para piyasalarının toplam hacmi 238 milyar doları aşarken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminin 90’ı yükseldi.

Çin’den beklenen misilleme geldi: 60 milyar dolar değerinde ürüne ek gümrük vergisi

ABD’nin cuma günü 200 milyar dolar değerindeki Çin ürününe uygulanan ek gümrük vergisini yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarmasının ardından, Çin de karşılık olarak ek gümrük vergisiyle yanıt verdi ve 60 milyar dolar değerinde ABD ürününe ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. ABD tarafında önlemler kapsamında Çin’in 5 bin ürününe de yaptırım uygulanacağı belirtilirken, Çin’in ABD’den tarım ürünleri ve enerji almayı bırakabileceği, ABD ticaret hizmetini kısıtlamayı ve Boeing siparişlerini azaltmayı değerlendirdiği ifade ediliyor. Çin’in ABD tahvillerini de elden çıkarmayı gözden geçirdiği de ekonomi basınına yansıyan haberler arasında.