‘Bitcoin Safiye’ yakalandı: 40 kişinin 30 milyon lirasını aldı

Aydın’da, kendisini ‘ekonomist-broker’ olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye Gökçe B., Bursa’da yakalandı.
‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Safiye Gökçe B., Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gebze-Orhangazi-İzmir yolu Bursa gişelerine yakın bir noktada yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Safiye Gökçe B., işlemlerinin ardından Aydın Emniyet Müüdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Safiye Gökçe B. Aydın’a götürüldü.