Bitcoin 23 bin doları aşarak yeni rekor kırdı: ‘Yüksek talep görmeye devam edecek’

Sanal kripto para birimi Bitcoin 20 bin dolar barajını dün ilk kez geçtikten sonra yatırımcıların artan ilgisiyle bugün yüzde 10.5 artışla yeni rekor seviye olan 23 bin 655 dolara yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Daha sonra kazanımlarını yüzde 6.8’e azaltan Bitcoin, yıl başından bugüne kadar yüzde 220 değer kazandı. Sanal para birimi hızlı kazanç yolu ve enflasyona karşı kalkan olarak görüldüğü için son dönemde büyük yatırımcıların da ilgisini çekti.

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Para arzı 21 milyon ile sınırlı olan Bitcoin bazı yatırımcılar tarafından bu haliyle enflasyona karşı doğal bir kalkan olarak görülüyor.

Deutsche Bank analistleri yayınladıkları analiz notunda, şunları paylaştı: “İtibari paraların sürekli değerinin düşmesinden dolayı alternatif para birimleri için bir arayış olacaktır. Görünen o ki, Bitcoin yüksek talep görmeye devam edecek.”

Sanal para birimi Bitcoin geleneksel varlıkların çoğundan daha az regüle edilmiş olsa da, kurumsal yatırımcılar piyasa altyapılarının daha iyi hale gelmesi sonrasında kripto para birimlerine karşı kuşkularını azaltmaya başladı.

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Bu yıl online ödeme sistemi şirketi PayPal kripto para piyasasına girerek, şirketin online cüzdanlarıyla müşterilerinin Bitcoin ve diğer sanal paraları alıp satmalarına ve elde tutmalarına olanak sağlama kararı almıştı.

Daha küçük çaplı kripto para birimi olan Ethereum da Bitcoin’le paralel şekilde artarak yüzde 1.75 artış gösterdi.