BİST’ten sonra TMSF de döviz varlıklarını liraya çevirecek: İlk ay 1.6 milyar TL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) haziran ayında toplamda yaklaşık 1.6 milyar TL’ye karşılık gelen döviz cinsinden mevduatını TL’ye çevirecek.

TMSF’den yapılan açıklamada Türkiye ekonomisinde istikrarın korunması ve belirlenen makro ekonomik hedeflere daha sağlam adımlarla ulaşılabilmesi için, ülke parasına duyulan güvenin büyük önem arz ettiği belirtilerek, “Son dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların ekonomik bir temelinin olmadığı düşünülmektedir” dendi.

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Açıklamaya şöyle devam edildi: “Ülkemizin finansal istikrarına katkı yapan en önemli ve öncü kurumlardan biri olan TMSF, bu bilinçle ve Türk Lirasına duyduğu güvenin de etkisiyle, bankalarda bulunan mevduat sigortacılığı rezervi içerisindeki döviz cinsinden varlıklarını Türk Lirasına çevirme kararı almıştır. Alınan karar kapsamında Kurumumuz, Haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1.6 milyar TL’ye karşılık gelen döviz cinsinden mevduatını TL’ye çevirecektir.”

Borsa İstanbul da kurun tarihi zirvelerine yaklaştığı mayıs sonunda, kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamını TL’ye çevirdiğini duyurmuştu.

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Dolar/TL 23 Mayıs’ta 4.9290 olan tarihi zirvesini görmesinin ardından TCMB’den gelen faiz artırım ve sadeleştirme kararlarıyla bu seviyelerden geri gelerek 4.50 seviyelerinde işlem görüyor.