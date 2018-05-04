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Yaramazlara biraz batar!

BİST başkanı düşüşü manipülasyona bağladı: Ucuza mal kapatmak için

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Borsa İstanbul (BİST) Başkanı Himmet Karadağ, “Spekülatörler, negatif algı pompalayıp endeksi aşağı yönlü hareket ettirerek, Türk hisse senetlerini ucuza kapatıp seçim sonrasında yüksek karla satmayı veya Türkiye’ye şu an yoğun şekilde gelmeye devam eden yurt dışı yatırımcı algısını geri çevirmeyi hesaplıyorlar” dedi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, Karadağ, BIST 100 endeksinin ciddi getirilerle büyüme beklentilerinin bazı spekülatif kötü niyetli yatırımcıların iştahını kabarttığını belirtti.

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Bazı yatırımcıların hisseleri küçük manipülatif dalgalarla toplayıp ucuza kapatmak istediğini belirten BİST başkanı, söz konusu yatırımcıların ‘seçim sonrası dönem siyasi istikrarla beraber bunları çok yüksek bedellerle satabileceklerini’ hesap ettiğini dile getirdi.

Karadağ şöyle devam etti: “Böyle bir risk oluştu. Bu kurgunun hem iç tarafta yerli aktörlerden beslenen oyuncularını, hem de yurt dışı manipülatif oyuncularını buldular. Mesela S&P, takviminde olmamasına rağmen hemen Türkiye’nin kredi notunu düşürdü. Uzun zamandır kredi derecelendirme ve rating kuruluşlarının notları zaten güvenilirliğini kaybetti.”

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Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunu ‘BB’den ‘BB-‘ye, yerli para cinsinden notunu ‘BB+’dan ‘BB’ye düşürdüğünü duyuran S&P, Türk ekonomisinin görünümününü de ‘durağan‘ olarak kaydetmişti.

S&P Kıdemli Direktörü Frank Gill ise not indirimi kararının seçimle ilgisi olmadığını, hükümetin vereceği emekli ikramiyeleri ve vergi affı düzenlemesinin kuruluş nezdinde ‘endişeye yol açtığını’ söylemişti.

Karadağ bu durumla ilgili şunları söyledi: “Bu kısa dönemde, seçim öncesi dönemde yatırım yaparken ucuza mal kapatabilmeleri için tabii ki S&P benzeri manipülatörlerden destek alıyor olmaları lazım. İşte ‘her şey kötü’, ‘kur oynak’ algısını oluşturup kısa dönemde, Türk hisse senetlerine yatırım yapıp sonrasında çok kısa vadede yüksek karlar hedefliyorlar. Bizim görevimiz hem yurt içi hem yurt dışı yatırımcılarımızı doğru bilgilendirmek. Biz makrolarda ülke ekonomimizin beklentilerine ve realizasyonlarına birlikte baktığımızda negatif bir şey beklemiyoruz.”

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