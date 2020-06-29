Bismil’de AKP binasına saldırı sonrası altı kişi gözaltında

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde AKP’nin binasına molotofkokteyli atılmasının ardından altı kişi gözaltına alındı.

Partinin Bismil ilçe başkanlığına dün akşam molotofkokteyli atılmış, binanın dış yüzeyi zarar görmüştü.

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AA’nın haberine göre, saldırı sonrası polis altı kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler saldırıyı düzenlemek ve yardım etmekle suçlandı.

Şüpheliler tarafından kullanılan metruk binadaki aramada hazır durumda sekiz molotofkokteyli bulundu.

Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.