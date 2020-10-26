Bisikletle dünya turuna çıkan İsviçreli çift Türkiye’de

İsviçreli bisiklet tutkunları Jeremy Duss ile Christina Schwarz, yaklaşık bir yıl sürecek dünya turunda Türkiye’ye ulaştı. İkili, buradan Güney Amerika’ya gidecek.

Fotoğraf: DHA

İkilinin yolculuğuna üç ay önce İsviçre’nin Cenevre kantonunda başladı. Yaklaşık bir yıl sürmesi planlanan dünya turu, Rusya’da tamamlanacak.

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Jeremy Duss ile Christina Schwarz, tur kapsamında Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine geldi.

İsviçre’de postacılık yapan Jeremie Duss, ilk olarak Cenevre’den İsveç’in başkenti Stockholm gittiklerini, Polonya’nın ardından Türkiye’ye geldiklerini söyledi.

Duss şunları anlattı: “İstanbul’a vardıktan sonra uçakla Güney Amerika’ya gitmek istiyoruz. Orada Peru, Lima, Bolivya, Şili ve Arjantin’i bisikletle görmek istiyoruz. Güney Amerika turunu tamamladıktan sonra bisikletle Avrupa turuna devam edeceğiz. Avrupa’da bisikletle son hedefimiz Rusya. Bu bizim için muhtemelen bir yıl sürecek büyük bir tur.”

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Christina Schwarz da bisikletle dünyayı keşfetmeyi düşündüklerini, yalnızca büyükşehirleri ve köyleri görmenin yeterli olduğunu belirtti.

Schwarz şunları anlattı: “Doğayı da keşfetmek istiyoruz. Bunu çok seviyoruz. Türk insanı çok iyi. İstanbul’a olan seyahatimizde yoldan geçen herkes bize yardımcı olmaya çalıştı. Çok yardımsever insanlar.”