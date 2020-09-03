‘Bisiklet tramvayı’ sefere başladı

Konya’da bisiklet sürücülerinin kullanabileceği tramvay sefere başladı.

Fotoğraflar: AA

Belediyenin yazılı açıklamasına göre, belediye bir tramvayda değişiklikler yaparak bisikletliler için uygun hale getirdi.

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Nostaljik tramvayın çiftli koltukları sökülerek yerlerine bisiklet sabitleme aparatları monte edildi.

21 bisikletin aynı anda tramvayda taşınabileceği aparatlar, el değmeden kullanılacak şekilde tasarlandı.

Tramvaydaki basamaklara ise kapılar ile senkronize çalışan katlanabilir hidrolik rampa düzenekleri monte edildi. Bu şekilde iniş ve binişler daha kolay hale geldi.

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Alaaddin-Selçuk Üniversitesi tramvay hattında hizmet verecek tramvay, bisiklet yolları ile entegreli duraklarda yolcu alıp yolcu indirecek.

Konya, 550 kilometreyle Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip kenti.