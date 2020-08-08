‘Bisiklet parası için evden kaçtım’ diyen çocuğa bisiklet hediye edildi

Şanlıurfa’da para kazanıp bisiklet alabilmek için evden kaçtığını söyleyen 10 yaşındaki Hüseyin Alpak’a bisiklet hediye edildi.

Fotoğraflar: AA

Eyyübiye ilçesinde yaşayan Alpak, kaybolmasının beşinci gününde Gaziantep’te bulunarak ailesine teslim edildi.

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AA’nın haberine göre, babası Salih Alpak, oğlunun evin geçimine katkı sağlamayı düşünerek Eskişehir’e gitmeye çalıştığını, otobüsle Gaziantep’e gittiğini, burada polisler tarafından bulunduğunu söyledi.

Oğlunun o sürede polislere kendini tanıtmadığını ve konuşmadığını anlatan baba Alpak, şunları kaydetti: “Ben gidince kendisiyle konuştum ve bana destek olmak için Eskişehir’e gidip çalışmak istediğini anlattı. Maddi durumumuzun iyi olmadığını, evde televizyon olmadığını, kendisinin de istediği bisikleti almak için ve kardeşlerine elbise almak için çalışıp para kazanmak istediğini anlattı. Bunları sorun yapmamasını ve çalışıp alacağımı, bunu bir daha tekrarlamamasını istedim, o da bana bir daha evden ayrılmayacağını söyledi.”

Bisikletine kavuştu

Çıkan haberlerin ardından, Şanlıurfa Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 10 yaşındaki Hüseyin’i ve ailesini evinde ziyaret ederek küçük çocuğa bisiklet hediye etti.