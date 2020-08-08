Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Bisiklet parası için evden kaçtım’ diyen çocuğa bisiklet hediye edildi

Şanlıurfa’da para kazanıp bisiklet alabilmek için evden kaçtığını söyleyen 10 yaşındaki Hüseyin Alpak’a bisiklet hediye edildi.

Fotoğraflar: AA

Eyyübiye ilçesinde yaşayan Alpak, kaybolmasının beşinci gününde Gaziantep’te bulunarak ailesine teslim edildi.

Reklam

AA’nın haberine göre, babası Salih Alpak, oğlunun evin geçimine katkı sağlamayı düşünerek Eskişehir’e gitmeye çalıştığını, otobüsle Gaziantep’e gittiğini, burada polisler tarafından bulunduğunu söyledi.

Oğlunun o sürede polislere kendini tanıtmadığını ve konuşmadığını anlatan baba Alpak, şunları kaydetti: “Ben gidince kendisiyle konuştum ve bana destek olmak için Eskişehir’e gidip çalışmak istediğini anlattı. Maddi durumumuzun iyi olmadığını, evde televizyon olmadığını, kendisinin de istediği bisikleti almak için ve kardeşlerine elbise almak için çalışıp para kazanmak istediğini anlattı. Bunları sorun yapmamasını ve çalışıp alacağımı, bunu bir daha tekrarlamamasını istedim, o da bana bir daha evden ayrılmayacağını söyledi.”

Bisikletine kavuştu

Çıkan haberlerin ardından, Şanlıurfa Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 10 yaşındaki Hüseyin’i ve ailesini evinde ziyaret ederek küçük çocuğa bisiklet hediye etti.

Reklam

SON HABERLER

Toplum, yönetim, tencere, kapak…

“Şimdi ideolojilerimizi bir yana bırakalım,” ile başlayan, yazıları, konuşmaları, önerileri dinleyemiyorum, okuyamıyorum. Herhalde ‘oy verilen parti’ ile ‘ideolojiyi’ aynı şey sanmaktan kaynaklanıyor bu durum. Bir insanın her eyleminin, düşüncesinin, tercihinin, tepkisinin ‘ideolojik’ olduğunu, başka türlüsünün mümkün olmadığını kavramak gerekiyor.

‘Ekonomi uçuyor’ diyen Erdoğan’dan Akşener ve İnce yorumu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye tırmanışta, bunu görmek istemeyenler var. Belgelerle konuşuyorum. 105 milyar dolar rezervimiz var, Türkiye dünden güçlü. Maliye bakanımızla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamada bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyor” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...