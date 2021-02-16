BİSAM: Ocakta açlık sınırı 2 bin 584 lira

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM), ocak ayı için açlık sınırını 2 bin 584 lira olarak açıkladı.

Fotoğraf: DHA

BİSAM’ın açıklamasına göre yoksulluk sınırı ise 8 bin 939 lira.

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Yetişkin erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 693, yetişkin kadının 669, 15-18 yaş aralığının 735, 4-6 yaş arası bir çocuk için de 486 lira hesaplandı.

Günlük harcama

Araştırmaya göre Ocak 2003’te dört kişilik bir aile günlük en az 13.2 liraya sağlıklı beslenebilirken, bugün rakam 86.14 liraya yükseldi.

Buna göre 18 yıllık sürede açlık sınırı 6.5 kat, enflasyon ise 5.42 kat oldu.