Birlikteki bölünme nedeniyle AB’ye lider seçilemedi

Avrupalı liderler bloktaki bölünme nedeniyle Jean-Claude Juncker’in ardından Avupa Komisyonu’nun başkanlığını ve birliğin en önemli koltuklarını kimin alacağı konusunda bir karara varamadı. Zirveye bir gün ara verildi, yarın tekrar denenecek.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa Birliği (AB) liderleri yaklaşık 19 saat süren ve gece boyunca devam eden zirvenin sonunda birliğin en önemli koltuklarına kimin geçeceği konusunda bir uzlaşıya varamadı ve bugün gerçekleşmesi gereken oylama iptal edilerek yarına ertelendi.

Reklam

Liderlerin ara verilen zirvede uzlaşması gereken görevler şunlar: Avrupa Komisyonu Başkanı (Jean-Claude Juncker’in yerine), Avrupa Konseyi Başkanı (Donald Tusk’ın yerine), Dış Politika Yüksek Temsilcisi (Federica Mogherini yerine) Avrupa Parlamentosu Başkanı (Antonio Tajani) ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı (Mario Draghi).

Macron: Zirve kişisel hırslar nedeniyle başarısız oldu

Fotoğraf: Reuters

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu çıkmazın hala birlikte hala devam etmekte olan uzlaşmazlıkları yansıttığını ve ‘ülkeler arasındaki siyasi anlaşmazlıklardan kaynaklandığını’ söyledi. Macron “Bugünü başarısızlıkla bitirdik. Bu hem konsey hem de Avrupa için çok kötü bir imaj. Bu başarısızlık kısmen bazı kişisel hırslardan kaynaklanıyor” dedi.

Kaynaklara göre şu anda başkan yardımcısı olarak görev yapan Hollandalı siyasetçi Frans Timmermans Avrupa Komisyonu başkanlığına en güçlü aday.

Reklam

Rekabetten sorumlu komiser Danimarkalı Margrethe Vestager de yine başkanlık için düşünülen bir diğer isim.

Alman merkez-sağ siyasetçi Manfred Weber ise Avrupa Parlamentosu’nun sağ ve en büyük kanadı Avrupa Halk Partisi’nin adayı.

Juncker’in halefi olarak komisyon başkanı olacak isim yeni AB kanun tekliflerinden ve ticaret anlaşmalarından sorumlu olacak.

Bulgar ekonomist ve Dünya Bankası CEO’su Kristalina Georgieva ise Avrupa Konseyi’nin Donald Tusk’ın ardından gelecek başkanı için ismi geçen adaylardan.