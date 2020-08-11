Birlikte yaşadığı kadını ve kendisini benzin dökerek yaktı

Ordu’da bir erkek, birlikte yaşadığı kadını yakarak öldürdü, kendisi de ağır yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Fatsa ilçesindeki Şerefiye Mahallesi’nde 22 yaşındaki Soner Durgun, 9 Ağustos’ta birlikte yaşadıkları evde önce 31 yaşındaki Merve Yeşiltaş’ın üzerine, sonra kendine benzin döktü.

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Durgun, daha sonra çakmakla kendini ve Yeşiltaş’ı ateşe verdi. Üzerindeki kıyafetlerin ve evde bazı eşyaların yanması sonucu çıkan yangında ikili ağır yaralandı.

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine gitti. Sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, önce Fatsa Devlet Hastanesi’ne, ardından Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne götürüldü.

Vücudunda ikinci derece yanıklar olduğu tespit edilen Merve Yeşiltaş, hastanede hayatını kaybetti. Tedaviye alınan Soner Durgun’un sağlık durumunun ise kritik olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.