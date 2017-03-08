‘Birlikte güçlü’: Kadınlar, İstiklal Caddesi’nde ‘Kahkahada hayır var’ dedi

İstanbul Feminist Kolektif’in (İFK) tüm kadın ve translara yaptığı çağrıyla düzenlenen ‘8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde ‘Kadın, yaşam, özgürlük’, ‘Jin, jiyan, azadi’, ‘Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor’, ‘Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa’ ve ‘Kahkahada Hayır var’ sloganlarıyla yapıldı.

Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan grup, İstiklal Caddesi’nde davul ve düdükler eşliğinde ‘Bırak evi bok götürsün’, ‘Erkekler o haldeyse kadınlar direnişte’, ‘Erkekler birer çiçektir’, ‘Kahkahada Hayır var’, ‘Adamlığa da tek adamlığa da hayır’ dövizleri taşıdı.

Grup adına Türkçe ve Kürtçe basın açıklaması okundu: “Buradan erkeklere ve erkek devlete bir kez daha ilan ediyoruz. Yüzde yüz eşitlikten azına hayır! Sınırları aile ile çizilmiş bir hayata hayır! Eşit emeğe, eşitsiz ücrete ve güvencesiz çalışmaya hayır! Savaşa ve sınır ötesi operasyonlara hayır! Hak ve özgürlüklerimizin kırpılıp un ufak edilmesine hayır! Erkek adalete ve erkek devlete hayır! Ailenin reisine de devletin reisine de hayır!”

Yürüyüş, Tünel Meydanı’nda sona erdi.