Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
           

‘Birlikte güçlü’: Kadınlar, İstiklal Caddesi’nde ‘Kahkahada hayır var’ dedi

 

İstanbul Feminist Kolektif’in (İFK) tüm kadın ve translara yaptığı çağrıyla düzenlenen ‘8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde ‘Kadın, yaşam, özgürlük’, ‘Jin, jiyan, azadi’, ‘Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor’, ‘Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa’ ve ‘Kahkahada Hayır var’ sloganlarıyla yapıldı.

Fotoğraf: @DevrimciKadnlar

Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan grup, İstiklal Caddesi’nde davul ve düdükler eşliğinde ‘Bırak evi bok götürsün’, ‘Erkekler o haldeyse kadınlar direnişte’, ‘Erkekler birer çiçektir’, ‘Kahkahada Hayır var’, ‘Adamlığa da tek adamlığa da hayır’ dövizleri taşıdı.

Fotoğraf: @SafakTimur

Grup adına Türkçe ve Kürtçe basın açıklaması okundu: “Buradan erkeklere ve erkek devlete bir kez daha ilan ediyoruz. Yüzde yüz eşitlikten azına hayır! Sınırları aile ile çizilmiş bir hayata hayır! Eşit emeğe, eşitsiz ücrete ve güvencesiz çalışmaya hayır! Savaşa ve sınır ötesi operasyonlara hayır! Hak ve özgürlüklerimizin kırpılıp un ufak edilmesine hayır! Erkek adalete ve erkek devlete hayır! Ailenin reisine de devletin reisine de hayır!”

Yürüyüş, Tünel Meydanı’nda sona erdi.

Örnek olur mu: Maltepe belediyesi kadın çalışanlarına bir maaş ikramiye ve bir günlük izin verdi

VİDEO | Bilgi Üniversitesi’ndeki 8 Mart standında bıçaklı saldırı

Diyarbakır’da 8 Mart mitingi: ‘Hayır’la cehennem cennete dönecek

SON HABERLER

‘Birlikte güçlü’: Kadınlar, İstiklal Caddesi’nde ‘Kahkahada hayır var’ dedi

İstanbul Feminist Kolektif’in (İFK) tüm kadın ve translara yaptığı çağrıyla düzenlenen ‘8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde ‘Kadın, yaşam, özgürlük”, ‘Jin, jiyan, azadi’, ‘Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor’, ‘Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa’ ve ‘Hayır hayır demektir’ sloganlarıyla yapıldı.

Akşam Postası / 8 Mart 2017

1- VİDEO | Bilgi Üniversitesi’ndeki 8 Mart standında bıçaklı saldırı
Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için açtıkları standa okul dışından gelen 20 kişilik bir grup saldırdı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...